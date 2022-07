Stage de golf enfants Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran Catégories d’évènement: Bahus-Soubiran

Du 25 au 29 juillet de 10h à 12h Aux Greens d’Eugénie, 687 Route d’Eugénie, 40320 Bahus-Soubiran Tarif : 130€ la semaine/enfant Option 3 jours sur demande. Participation minimum de 3 enfants. +33 5 58 51 11 63 STAGE DE GOLF ENFANTS

