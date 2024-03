Stage de gemmothérapie Carnac, lundi 11 mars 2024.

Stage de gemmothérapie initiez vous aux vertus des arbres et de leurs bourgeons. Découvrez l’histoire de la gemmothérapie, ses principes, son utilisation, apprenez à reconnaître et cueillir les bourgeons lors d’une sortie botanique, et repartez avec votre macérat de bourgeons.

Matériel, documents et recettes fournis.

– 2 h de théorie pour aborder l’histoire de la gemmothérapie, ses principes, les recettes de fabrication, son utilisation.

– 1h30 de reconnaissance de plantes sur site, de cueillette et de mise en macération

– échanges autour d’une tisane.

Détails pratiques Tout le matériel nécessaire est fourni, ainsi qu’un document résumant les notions théoriques. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo pour la sortie, et de quoi prendre des notes. .

Début : 2024-03-11 09:00:00

fin : 2024-03-11 13:00:00

7 Place de la Chapelle

Carnac 56340 Morbihan Bretagne incroyableschemins@gmail.com

