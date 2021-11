Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne STAGE DE GALETTES Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne

STAGE DE GALETTES Vigneux-de-Bretagne, 18 décembre 2021, Vigneux-de-Bretagne. STAGE DE GALETTES Écomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne

2021-12-18 – 2021-12-18 Écomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique En compagnie de nos bénévoles expérimentés, vous pourrez tester sur le billig (galettière en fonte traditionnelle) l’élaboration de galette de sarrasin avec le rouable.

La farine utilisée est celle moulue à l’intérieur du Moulin Neuf et issue de blé noir de la région.

Les stagiaires pourront repartir avec une douzaine de galettes réalisées par leur soin.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Lieu Vigneux-de-Bretagne Adresse Écomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Ville Vigneux-de-Bretagne lieuville Écomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne