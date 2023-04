Stage de formation à l’art du conte « Les contes juifs » Par Sonia KOSKAS Age d’Or de France, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 10h00 à 17h30

Le dimanche 14 mai 2023

de 10h00 à 17h30

Le samedi 13 mai 2023

de 10h00 à 17h30

.Public adultes. payant

300€ inscription individuelle /

600€ prise en charge employeur /

240€ réduit

Pourquoi raconte-t-on peu les contes juifs ? Qu’est ce qui nous fait peur ? Connaissons-nous vraiment ce répertoire ? Découvrez le stage « Les contes juifs » animé par Sonia KOSKAS.

Souvent « contes juifs » équivaut, par un raccourci inexact, à « contes Yiddish » c’est à dire : ceux d’Europe orientale (Allemagne, Pologne, Russie, etc.). Cependant, il y a – il y avait – des Juifs dans d’autres pays du monde.

En France, une immigration juive nombreuse des pays arabes (Maghreb) nous rappelle qu’à ce peuple correspond un répertoire bien différent, dont un certain nombre de recueils sont disponibles en libraire ou en bibliothèques.

Au sud de l’Europe (Turquie, Balkans) des Juifs de langue espagnole avaient un répertoire spécifique, lui aussi disponible, quoiqu’un peu plus rare. En Afrique même, les Juifs d’Ethiopie possédaient un répertoire bien à eux.

Il y a peu de matière disponible concernant les autres répertoires juifs. A partir d’un petit corpus non édité en France, nous pourrons également aborder les répertoires d’autres origines (Lybie, Ouzbékistan, Kurdistan…)

Ce stage se propose de mettre à plat nos réticences par rapport à une culture si proche et qui semble éloignée et d’avancer dans la connaissance des répertoires des différentes communautés juives du monde.

Une réflexion et quelques apports sur l’histoire et la culture (les cultures) juive.s feront partie de cet apport théorique. Nous ne négligerons pas le travail d’un ou plusieurs de ces contes, en recherchant l’esprit le plus juste. Une bibliographie complètera utilement le programme.

Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

Age d'Or de France 62 rue Amelot 75011 Paris

Contact : 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://bit.ly/3GBBbFM

