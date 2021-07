Varreddes Camping LE VILLAGE PARISIEN Seine-et-Marne, Varreddes Stage de football GUILON 2021 Camping LE VILLAGE PARISIEN Varreddes Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Varreddes

Stage de football GUILON 2021

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Camping LE VILLAGE PARISIEN

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Camping LE VILLAGE PARISIEN

Stage de football, comprenant entrainements de qualité, visite du stade de France, balade en canoë, activités de loisir (piscine, ping-pong, pétanque, mini-golf, jeux, …) tournant autour des valeurs de plaisir, apprentissage, respect et solidarité. Encadré par des professionnels de l’animation et de l’enseignement.

549 à 599 euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping LE VILLAGE PARISIEN Rue des Otages 77910 Varreddes Varreddes Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T13:00:00

