Stage de feutre à la filature de Belvès avec Sharron Parker Monplaisant Monplaisant Catégories d’évènement: Dordogne

Monplaisant

Stage de feutre à la filature de Belvès avec Sharron Parker Monplaisant, 17 juin 2022, Monplaisant. Stage de feutre à la filature de Belvès avec Sharron Parker Monplaisant

2022-06-17 10:00:00 – 2022-06-17 17:00:00

Monplaisant Dordogne Monplaisant EUR 40 Le 17 juin, l’artiste américain Sharron Parker qui exposera ses œuvres à la Filature cet été, fait l’honneur de nous apprendre une de ses techniques pour créer des tableaux avec de la laine feutrée. Présentation de la collection de l’Ermitage de tableaux feutrés vieux de 2500 ans, trouvés dans des tombes Sibériennes ; photos de quelques pièces qu’elle a réalisées et qui illustrent les possibilités picturales de ce medium qu’est le feutre. Tout ceci accompagné d’un café ou d’un thé…

40€/personne hors matières

Repas à la filature, chacun amène sa gamelle.

+33 5 53 31 83 05

Monplaisant

