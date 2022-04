Stage de Feldenkrais Tourouvre au Perche, 22 mai 2022, Tourouvre au Perche.

Stage de Feldenkrais Tourouvre au Perche

2022-05-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-22 13:00:00 13:00:00

Tourouvre au Perche Orne

Des bras reliés et portés par l’ensemble de nous-même pour prendre et donner avec légèreté. Agnès Dufour nous invitera à relier nos mains à notre colonne vertébrale, pour alléger nos mouvements, relier nos bras avec nos épaules, notre cage thoracique, pour s’enlacer et embrasser le monde. Cette méthode de “prise de conscience par le mouvement” propose d’aller vers une conscience kinesthésique de soi, pour “accorder son instrument” dans le jeu et la bienveillance. Ouvert à tous. Tarif : 45€/stage (+ adhésion annuelle à l’association de 10€). Adresse envoyée à la réservation.

Des bras reliés et portés par l’ensemble de nous-même pour prendre et donner avec légèreté. Agnès Dufour nous invitera à relier nos mains à notre colonne vertébrale, pour alléger nos mouvements, relier nos bras avec nos épaules, notre cage…

tinuviele.parmentier@lilo.org +33 6 24 32 15 53 https://tinuvieleparmentier.com/

Des bras reliés et portés par l’ensemble de nous-même pour prendre et donner avec légèreté. Agnès Dufour nous invitera à relier nos mains à notre colonne vertébrale, pour alléger nos mouvements, relier nos bras avec nos épaules, notre cage thoracique, pour s’enlacer et embrasser le monde. Cette méthode de “prise de conscience par le mouvement” propose d’aller vers une conscience kinesthésique de soi, pour “accorder son instrument” dans le jeu et la bienveillance. Ouvert à tous. Tarif : 45€/stage (+ adhésion annuelle à l’association de 10€). Adresse envoyée à la réservation.

Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-04-20 par