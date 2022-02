Stage de Feldenkrais Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 13:00:00

Tourouvre au Perche Orne Revisiter les mouvements de notre colonne vertébrale : telle est l’invitation de ce premier stage de Feldenkrais. Agnès Dufour, praticienne Feldenkrais, en parallèle de sa carrière de danseuse contemporaine vous initie à cette méthode de développement personnel qui vous amènera à prendre conscience de votre corps à travers le mouvement dans l’espace, dans l’environnement … Ouvert à tous Revisiter les mouvements de notre colonne vertébrale : telle est l’invitation de ce premier stage de Feldenkrais. Agnès Dufour, praticienne Feldenkrais, en parallèle de sa carrière de danseuse contemporaine vous initie à cette méthode de… tinuviele.parmentier@lilo.org +33 6 24 32 15 53 https://tinuvieleparmentier.com/ Revisiter les mouvements de notre colonne vertébrale : telle est l’invitation de ce premier stage de Feldenkrais. Agnès Dufour, praticienne Feldenkrais, en parallèle de sa carrière de danseuse contemporaine vous initie à cette méthode de développement personnel qui vous amènera à prendre conscience de votre corps à travers le mouvement dans l’espace, dans l’environnement … Ouvert à tous Tourouvre au Perche

