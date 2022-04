Stage de Feldenkrais Aix-Villemaur-Pâlis, 11 juin 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Stage de Feldenkrais Aix-Villemaur-Pâlis

2022-06-11 10:30:00 – 2022-06-12 18:00:00

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Les 11 et 12 juin : PALIS – Stage de Feldenkrais, au Domaine du Tournefou. Samedi de 10h30 à 18h, dimanche de 10h à 17h. Stage adulte, animé par Natalie Rafal, comédienne, auteur, pédagogue et praticienne de la méthode Feldenkrais. Au fil de ces journées, il s’agit d’acquérir une meilleure intelligence de ses mouvements, élargir ses capacités, affiner la conscience que nous avons de notre corps : moins d’effort plus d’aisance, de plaisir. Les pratiques expérimentées sont à poursuivre personnellement dans le quotidien. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

secretariat.tournefou@gmail.com +33 3 25 40 58 37

