Lot 140 EUR Stage de fabrication de votre ruche, et repartez avec ! Le 22 et 23 octobre. Inscription obligatoire. Atelier partagé et tiers-lieu unique, Ami Bois est une association où les artisans et particuliers qui le souhaitent se partagent un lieu de travail, de création, d’échanges, de savoir-faire. L’association valorise le bois du causse et propose des ateliers ouverts à tous, pour apprendre à travailler le bois avec des techniques variées. amisboisasso@gmail.com ami bois

