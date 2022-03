Stage de fabrication de ruche Warré chez L’Ami Bois Caniac-du-Causse Caniac-du-Causse Catégories d’évènement: Caniac-du-Causse

Lot

Stage de fabrication de ruche Warré chez L’Ami Bois Caniac-du-Causse, 19 mars 2022, Caniac-du-Causse. Stage de fabrication de ruche Warré chez L’Ami Bois Caniac-du-Causse

2022-03-19 09:00:00 – 2022-03-20 17:00:00

Caniac-du-Causse Lot Caniac-du-Causse Fabrication de ruche avec l’association Amis bois d’Assier. Repas tiré du sac. 18 ans et plus, débutant ou confirmé. Stage de fabrication de votre ruche, et repartez avec ! amisboisasso@gmail.com Fabrication de ruche avec l’association Amis bois d’Assier. Repas tiré du sac. 18 ans et plus, débutant ou confirmé. Amis bois

