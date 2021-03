Lucy Lucy Lucy, Seine-Maritime Stage de fabrication de marionnettes Lucy Catégories d’évènement: Lucy

Seine-Maritime

Stage de fabrication de marionnettes, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Lucy. Stage de fabrication de marionnettes 2021-07-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-17 18:00:00 18:00:00

Lucy Seine-Maritime Lucy Création de mini spectacles.

Animé par Marie Leblon et Carole Charlier.

Stage de 6 jours. Amener son repas.

Âge : 6 à 99 ans. Groupe : 10 minimum. Création de mini spectacles.

Animé par Marie Leblon et Carole Charlier.

Stage de 6 jours. Amener son repas.

Âge : 6 à 99 ans. Groupe : 10 minimum. lecrapaudatroispattes@gmail.com +33 6 73 21 54 78 Création de mini spectacles.

Animé par Marie Leblon et Carole Charlier.

Stage de 6 jours. Amener son repas.

Âge : 6 à 99 ans. Groupe : 10 minimum. Création de mini spectacles.

Animé par Marie Leblon et Carole Charlier.

Stage de 6 jours. Amener son repas.

Âge : 6 à 99 ans. Groupe : 10 minimum.

Détails Catégories d’évènement: Lucy, Seine-Maritime Autres Lieu Lucy Adresse Ville Lucy