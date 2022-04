Stage de fabrication de décoration en osier pour le jardin Liorzh kenlodet Landelo – Jardin partagé de Landeleau Landeleau Catégories d’évènement: Finistère

Landeleau

Stage de fabrication de décoration en osier pour le jardin Liorzh kenlodet Landelo – Jardin partagé de Landeleau, 23 avril 2022, Landeleau. Stage de fabrication de décoration en osier pour le jardin

Liorzh kenlodet Landelo – Jardin partagé de Landeleau, le samedi 23 avril à 13:30 4 €

Venez avec Isabelle Caignard, vannière de Carnoët, fabriquer des décorations en osier pour votre jardin. L’animation est en breton mais est ouverte à toutes et à tous (possibilité de traduction). Liorzh kenlodet Landelo – Jardin partagé de Landeleau Place du 19 mars 1962, 29530 Landeleau Landeleau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T13:30:00 2022-04-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landeleau Autres Lieu Liorzh kenlodet Landelo - Jardin partagé de Landeleau Adresse Place du 19 mars 1962, 29530 Landeleau Ville Landeleau lieuville Liorzh kenlodet Landelo - Jardin partagé de Landeleau Landeleau Departement Finistère

Liorzh kenlodet Landelo - Jardin partagé de Landeleau Landeleau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landeleau/

Stage de fabrication de décoration en osier pour le jardin Liorzh kenlodet Landelo – Jardin partagé de Landeleau 2022-04-23 was last modified: by Stage de fabrication de décoration en osier pour le jardin Liorzh kenlodet Landelo – Jardin partagé de Landeleau Liorzh kenlodet Landelo - Jardin partagé de Landeleau 23 avril 2022 Landeleau Liorzh kenlodet Landelo - Jardin partagé de Landeleau Landeleau

Landeleau Finistère