Stage de fabrication de conserves



2022-10-29 10:00:00 – 2022-10-30 17:00:00

55 55 EUR Stage avec Violette Olympie de la Carotte Sauvage pour apprendre à mettre ses courges en conserve : confitures, pickles et tartinades. Réalisation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert qui seront dégustés sur place pour le repas du midi et le goûter. Inscription obligatoire pour le stage.

©pixabay

