Mantes-la-Jolie Centre culturel le Chaplin Mantes-la-Jolie, Yvelines Stage de Double Dutch – FestiVAL Centre culturel le Chaplin Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Stage de Double Dutch – FestiVAL Centre culturel le Chaplin, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Mantes-la-Jolie. Stage de Double Dutch – FestiVAL

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Centre culturel le Chaplin

Né aux États-Unis dans les années 1970, le Double Dutch est une pratique sportive et artistique complète consistant à effectuer une chorégraphie en sautant entre deux cordes. Ce stage sera l’occasion de (re)découvrir cette discipline mêlant danse et acrobaties, avec The Rope Stylers, classé parmis les meilleurs groupes d’Europe !

Accès libre, en extérieur

Stage de double dutch Centre culturel le Chaplin Place Pierre Mendès France 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Val Fourré Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T16:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T16:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T16:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre culturel le Chaplin Adresse Place Pierre Mendès France 78200 Mantes-la-Jolie Ville Mantes-la-Jolie lieuville Centre culturel le Chaplin Mantes-la-Jolie