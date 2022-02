Stage de djembé Centre des Cultures du Monde Voiron,Voiron (38)

Centre des Cultures du Monde Voiron, Voiron (38), le samedi 2 avril à 14:00

Découvrez les rythmes les plus traditionnels du Mali avec Keita Issouf. Travaillez les aspects techniques, rythmiques et musicaux pour jouer du djmbé. *source : événement [Stage de djembé](https://agendatrad.org/e/35195) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

25€

avec Issouf Keita
Centre des Cultures du Monde Voiron
45, Avenue de Paviot, 38500 Voiron, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00

