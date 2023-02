Stage de direction d’orchestre Ecole de musique de Cluny, 10 juillet 2023, Cluny .

Stage de direction d’orchestre

2023-07-10 09:00:00 – 2023-07-15 18:00:00

Ce stage de 6 jours s’adresse aux musiciens.nes souhaitant s’initier ou se perfectionner à la direction d’orchestre. Que vous soyez un.e musicien.ne professionnel.le ou amateur.trice, un.e professeur.seuse de musique ou un étudiant.e en classe de direction d’orchestre, nous vous proposons une approche personnalisée dans un cadre de cours collectif.

Une attention particulière sera apportée à la technique de battue et à son efficacité expressive. A cet effet, nos séances de travail seront filmées puis analysées collectivement.

Une pianiste professionnelle accompagnera les premières séances de travail, puis un ensemble instrumental professionnel (piano, violon, violoncelle et clarinette) sera dirigé par les chefs stagiaires.

A l’issue de la formation, tous les stagiaires participeront à un concert public donné à Cluny.

LE FORMATEUR

Chef d’orchestre et compositeur formé à Paris et à Vienne, Gabriel Mattei partage ses activités entre la direction d’orchestre et la création musicale dans les domaines du théâtre et des arts visuels.

Chef invité, il a dirigé l’Orchestre philharmonique de Monte Carlo, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre symphonique de Bahía Blanca (Argentine), l’Orchestre philharmonique de Kharkiv (Ukraine), L’Orchestre de la fondation TECO de Taïwan, l’Orchestre symphonique Libertador San Martín de Buenos Aires…

www.gabrielmattei.eu

INFORMATIONS PRATIQUES

Le déplacement, le logement et les repas sont à la charge des stagiaires. Nous vous fournirons une liste d’hébergements possibles à Cluny et dans ses environs.

Les séances de travail et le concert auront lieu au sein de l’École de Musique, Danse et Théâtre en Clunisois, à la Maison romane du Puits des Pénitents, 25 rue de la République 71250 Cluny.

Le nombre de stagiaires est limité à 12 personnes.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous adresser une courte biographie et une lettre de motivation à contact@gabrielmattei.eu

Date limite d’inscription : 15 juin 2023

Le programme musical travaillé :

• BIZET Jeux d’enfants

• FRANCK Symphonie en ré

• SAINT SAENS Havanaise (début)

• WEBER Concerto pour Clarinette N°1 (2ème mvt)

acanthe.sud.bourgogne@outlook.fr http://www.gabrielmattei.eu/

