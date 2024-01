Stage de Direction d’orchestre d’harmonie 2024 Gymnase du Lycée LaSalle Thillois, lundi 19 août 2024.

Stage de Direction d’orchestre d’harmonie 2024 Stage ouvert à tout musicien désireux de découvrir ce qu’est la direction d’un ensemble et aux chefs d’orchestre déjà en fonction. ; tous niveaux acceptés.

Préparation aux épreuves pratiq… 19 24 août Gymnase du Lycée LaSalle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-19T08:30:00+02:00 – 2024-08-20T01:59:59+02:00

Fin : 2024-08-24T02:00:01+02:00 – 2024-08-24T19:00:00+02:00

Préparation aux épreuves pratiques du CRDSM et du DADSM.

Chaque jour, en 2 groupes cours d’écriture musicale suivant le niveau des participants (notions d’harmonie, orchestration, instrumentation, …) et cours de direction analyse des conducteurs, travail de direction sur table, et répétition de l’orchestre d’harmonie formé par les participants aux 2 stages et/ou des ensembles instrumentaux.

Matériel mis à disposition 2 mois avant le stage pour travail préalable.

Participation instrumentale souhaitée à l’orchestre d’harmonie.

Renseignements et inscriptions auprès de Françoise HARBULOT (Tél 06 81 22 71 69 ; e-mail cmf.champagne-ardenne@orange.fr ou francoise.harbulot@orange.fr

Dépliant et bulletin de candidature sur le site de CMF CHAMPAGNE-ARDENNE

Travail, restauration, hébergement au Lycée LaSalle de THILLOIS

