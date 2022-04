Stage de Diabolo Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Stage de Diabolo Capbreton, 19 avril 2022, Capbreton. Stage de Diabolo Rue du Stade – Complexe sportif Ecole de Cirque Galaprini Capbreton

2022-04-19 14:00:00 – 2022-04-19 15:30:00 Rue du Stade – Complexe sportif Ecole de Cirque Galaprini

Capbreton Landes 30 EUR L’école de cirque Galaprini de Capbreton organise un stage de Diabolo sur 2 après-midi.

Venez découvrir cette discipline !

A partir de 8 ans, sur inscriptions. L’école de cirque Galaprini de Capbreton organise un stage de Diabolo sur 2 après-midi.

Venez découvrir cette discipline !

A partir de 8 ans, sur inscriptions. L’école de cirque Galaprini de Capbreton organise un stage de Diabolo sur 2 après-midi.

Venez découvrir cette discipline !

A partir de 8 ans, sur inscriptions. Pixabay

Rue du Stade – Complexe sportif Ecole de Cirque Galaprini Capbreton

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Rue du Stade - Complexe sportif Ecole de Cirque Galaprini Ville Capbreton lieuville Rue du Stade - Complexe sportif Ecole de Cirque Galaprini Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Stage de Diabolo Capbreton 2022-04-19 was last modified: by Stage de Diabolo Capbreton Capbreton 19 avril 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes