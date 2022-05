Stage de dessins et de modele vivant du Lundi 11 au Vendredi 15 juillet 2022 Artgraphe Catégorie d’évènement: Paris

Stage de dessins et de modele vivant du Lundi 11 juillet au Vendredi 15 juillet 2022 169€ 5 cours 5 Cours de 2h30 Lundi 11 juillet de 10 h 30 à 13 h 00 Dessin Mardi 12 juillet de 10 h 30 à 13 h 00 Dessin Mercredi 13 juillet de 10 h 30 à 13 h 00 Dessin Jeudi 14 juillet de 10 h 30 à 13 h 00 Modele Vendredi 15 juillet de 10 h 30 à 13 h 00 Dessin [**Réservation**](https://artgraphe.fr/stage-dessin-paris.html) Stage de dessins et de modele vivant du Lundi 11 au Vendredi 15 juillet 2022 paris Artgraphe 35 rue de la clef 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T10:30:00 2022-07-11T13:00:00;2022-07-12T10:30:00 2022-07-12T13:00:00;2022-07-13T10:30:00 2022-07-13T13:00:00;2022-07-14T10:30:00 2022-07-14T13:00:00;2022-07-15T10:30:00 2022-07-15T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Artgraphe Adresse 35 rue de la clef 75005 lieuville Artgraphe Departement Paris

Artgraphe Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

