Saint-Ost Gers Saint-Ost Gers EUR 45 Ouvert à tous, places limitées.

Le matériel est fourni et vous repartirez avec votre oeuvre. Vous êtes passionnés par le dessin et l’art, profitez-en pour découvrir la campagne gersoise au coeur d’un pigeonnier restauré en gîte. L’artiste qui intervient pour le stage est Christophe Dougnac, auteur de mondes imaginaires. +33 6 70 42 07 91 http://www.castelvidouze.com/ Ouvert à tous, places limitées.

