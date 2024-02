Stage de dessin Ruffey-le-Château, samedi 16 mars 2024.

Stage de dessin Ruffey-le-Château Doubs

Amis artistes, il est l’heure de sortir vos plumes et vos pinceaux !

L’atelier Plume de Martre à Ruffey-le-Château organise un stage de dessin sur le thème de l’eau les 16 et 17 mars prochain de 9h30 à 17h00.

A partir de 12 ans, tous niveaux acceptés.

Animé par Françoise Picavet et Pascale Dole Rognon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Ruffey-le-Château 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Stage de dessin Ruffey-le-Château a été mis à jour le 2024-02-16 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN