Béziers Béziers Béziers, Hérault STAGE DE DESSIN POUR LES 7/13 ANS Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

STAGE DE DESSIN POUR LES 7/13 ANS Béziers, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Béziers. STAGE DE DESSIN POUR LES 7/13 ANS 2021-07-07 – 2021-07-07

Béziers Hérault Stage de dessin pour les enfants de 7 à 13ans.

Dans le cadre de ce stage, les élèves créeront des billets de banques avec des super-héros ou des cow-boys.

Matériel fourni.

Places limitées, réservation par sms, en précisant le nom et l’âge de l’enfant. Dans le cadre de ce stage, les élèves créeront des billets de banques avec des super-héros ou des cow-boys.

Matériel fourni. Places limitées, réservation par sms. +33 6 66 51 26 21 Stage de dessin pour les enfants de 7 à 13ans.

Dans le cadre de ce stage, les élèves créeront des billets de banques avec des super-héros ou des cow-boys.

Matériel fourni.

Places limitées, réservation par sms, en précisant le nom et l’âge de l’enfant. Les goûters graphiques dernière mise à jour : 2021-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.34593#3.21645