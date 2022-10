Stage de dessin pour enfants/ados Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Colleville-Montgomery

Stage de dessin pour enfants/ados Colleville-Montgomery, 26 octobre 2022, Colleville-Montgomery. Stage de dessin pour enfants/ados

mairie salle modélisme Colleville-Montgomery Calvados salle modélisme mairie

2022-10-26 – 2022-10-26

salle modélisme mairie

Colleville-Montgomery

Calvados Thod pastelliste propose un stage de dessin pour enfants/ados à partir de 10ans sur le thème « Ruri Dragon ».

Le matériel est fourni.

Inscription au 06.99.23.18.87 ou par mail : contact@pastel.thod.fr Thod pastelliste propose un stage de dessin pour enfants/ados à partir de 10ans sur le thème « Ruri Dragon ». Le matériel est fourni. Inscription au 06.99.23.18.87 ou par mail : contact@pastel.thod.fr contact@pastel.thod.fr +33 6 99 23 18 87 https://pastel.thod.fr/ salle modélisme mairie Colleville-Montgomery

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colleville-Montgomery Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Colleville-Montgomery Calvados salle modélisme mairie Ville Colleville-Montgomery lieuville salle modélisme mairie Colleville-Montgomery Departement Calvados

Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colleville-montgomery/

Stage de dessin pour enfants/ados Colleville-Montgomery 2022-10-26 was last modified: by Stage de dessin pour enfants/ados Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 26 octobre 2022 Calvados Colleville-Montgomery mairie salle modélisme Colleville-Montgomery Calvados

Colleville-Montgomery Calvados