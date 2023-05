Stage de dessin perspective appliquée : environnement urbain Catégorie d’Évènement: ile de france Stage de dessin perspective appliquée : environnement urbain, 28 août 2023, . Du lundi 28 août 2023 au vendredi 01 septembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant 300 euros 50 euros d’acompte Ce stage qui se déroule en extérieur à différents endroits de Paris permet de dessiner sur le motif, en observant mais avec des cours théoriques et explicatifs préalables suivis d’applications pratiques. La perspective est une base fondamentale du dessin. Elle permet de concevoir l’espace avec ses volumes. Son apprentissage peut parfois être ardu et complexe. Cependant dessiner un décor sans en comprendre les règles l’est davantage. Ce stage permet d’apprendre les règles théoriques de la perspective appliquées au dessin d’observation et au croquis: – Le point de vue, le plan du tableau, le point de fuite principal, les points de fuite des diagonales. – La perspective parallèle, oblique. La perspective plongeante et plafonnante. – La réduction proportionnelle, division d’espaces ouverts ou fermés en parties égales. – Les axes, les formes de bases (carré, cercle, courbes…), les volumes, les prises de proportions. – Dessins des objets, des plantes et végétation. – Recherche de textures. – L’escalier, l’escalier hélicoïdal, le point de fuite de la pente. – Les ombres, les valeurs sur les volumes. – Les plans et la composition. Vous irez, en groupe, dans des lieux divers à Paris afin d’appliquer les cours théoriques Quais de Paris, jardin des Tuileries… Contact : https://www.florenttardieu.fr/ 0625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.florenttardieu.fr/

