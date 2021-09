La Tour-d'Aigues La Tour-d'Aigues La Tour-d'Aigues, Vaucluse Stage de dessin peinture La Tour-d’Aigues La Tour-d'Aigues Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues

Vaucluse

Stage de dessin peinture La Tour-d’Aigues, 2 octobre 2021, La Tour-d'Aigues. Stage de dessin peinture 2021-10-02 09:00:00 – 2021-10-02 16:00:00

La Tour-d’Aigues Vaucluse La Tour-d’Aigues EUR 65 65 Initiation, découverte du dessin, de la peinture et des arts graphiques. Dessin académique et illustration. hopeartsgrafik@gmail.com +33 6 09 89 51 30 https://debannechristian.wixsite.com/monsite/portfolio dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Tour-d'Aigues, Vaucluse Autres Lieu La Tour-d'Aigues Adresse Ville La Tour-d'Aigues lieuville 43.72424#5.5463