Stage de dessin : Morphologie humaine
Musée du Louvre
Paris

Date et horaire exacts : Du 5 au 9 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 16h30

payant

Ce stage permet l’étude des muscles externes et des os pour le dessin. Cela permet par la compréhension des formes sous cutanées de comprendre le corps humain afin de le dessiner. Stage effectué au musée du Louvre. Le dessin du corps humain se construit à partir d’axes, de volumes qui s’organisent dans l’espace. Pour appréhender les formes précises, les volumes du corps, il est nécessaire de connaître la manière dont les muscles externes modèlent la silhouette humaine. Ces cours théoriques sont suivis d’exercices d’après des tableaux et des statues. Le contenu :

– La structure osseuse de base, les lignes de force, les volumes et le dessin du corps en perspective.

– Les proportions.

– Étude des muscles externes du corps humain :

– Étude du buste (pectoraux, abdominaux…)

– Les bras (biceps, triceps, 1er radial, long supinateur…)

– Les jambes (droit antérieur, demi tendineux, demi membraneux…)

– Étude, description et action des muscles. Animations -> Stage Musée du Louvre 34, quai du Louvre Paris 75001

Contact :Florent Tardieu 0625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.florenttardieu.fr/

Date complète :

2021-07-05T10:00:00+02:00_2021-07-05T16:30:00+02:00;2021-07-06T10:00:00+02:00_2021-07-06T16:30:00+02:00;2021-07-07T10:00:00+02:00_2021-07-07T16:30:00+02:00;2021-07-08T10:00:00+02:00_2021-07-08T16:30:00+02:00;2021-07-09T10:00:00+02:00_2021-07-09T16:30:00+02:00

