Stage de dessin modèle vivant La Réole, 1 juillet 2022, La Réole.

2022-07-01 09:30:00 – 2022-07-05 12:30:00

Découvrez plusieurs techniques de dessin avec l'artiste Edith Gorren autour d'un stage de plusieurs jours. 
Fusain, crayon, couleurs, noir et blanc, pastel, aquarelle ou huile sur papier.
240 EUR
Edith Gorren

