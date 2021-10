Villenave-d'Ornon Maison pour Tous Canteloup Gironde, Villenave d'Ornon Stage de dessin manga Maison pour Tous Canteloup Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Stage de dessin manga Maison pour Tous Canteloup, 26 octobre 2021, Villenave-d'Ornon. Stage de dessin manga

du mardi 26 octobre au mercredi 27 octobre à Maison pour Tous Canteloup

Proposé par l’Association Récré’Art ———————————– ### Pour adolescents

Sur inscription

Deux jours dans l’univers manga Maison pour Tous Canteloup Rue du Commandant Charcot, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T09:30:00 2021-10-26T12:30:00;2021-10-27T09:30:00 2021-10-27T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Maison pour Tous Canteloup Adresse Rue du Commandant Charcot, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Maison pour Tous Canteloup Villenave-d'Ornon