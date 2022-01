STAGE DE DESSIN MANGA À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon

STAGE DE DESSIN MANGA À MAZÉ Mazé-Milon, 8 février 2022, Mazé-Milon. STAGE DE DESSIN MANGA À MAZÉ Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon

2022-02-08 14:00:00 – 2022-02-09 16:00:00 Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun

Mazé-Milon Maine-et-Loire Mangaka en herbe – Le retour !

Lÿa T-Calaelen revient à La Bulle pour partager son expertise en manga.

À partir de 8 ans. Stage de dessin manga à Mazé mediatheque@maze-milon.fr +33 2 41 80 61 31 http://www.mediathequelabulle.maze-milon.fr/ Mangaka en herbe – Le retour !

Lÿa T-Calaelen revient à La Bulle pour partager son expertise en manga.

À partir de 8 ans. Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mazé-Milon Autres Lieu Mazé-Milon Adresse Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Ville Mazé-Milon lieuville Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Departement Maine-et-Loire

STAGE DE DESSIN MANGA À MAZÉ Mazé-Milon 2022-02-08 was last modified: by STAGE DE DESSIN MANGA À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon 8 février 2022 maine-et-loire Mazé-Milon

Mazé-Milon Maine-et-Loire