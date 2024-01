Stage de dessin « les secrets de la colorisation numérique » Blond, dimanche 10 mars 2024.

Stage de dessin « les secrets de la colorisation numérique » Blond Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 16:00:00

Ah la couleur… si difficile à dompter, si différente à utiliser d’une technique à l’autre. Pendant une journée entière avec l’illustratrice Evguénia de Fleury, venez apprendre les bases de la colorisation d’illustrations et de bandes dessinées en méthode digitale (tablette, ordinateur) et développer votre style. ATTENTION : pour ce stage, vous devez venir avec votre tablette et/ou ordinateur portable, qui doivent être équipés d’au moins un logiciel de dessin (Photoshop, Procreate, Clip Studio, etc.) (hors Paint). Ce stage s’adresse aux adultes et aux jeunes à partir de 14 ans. Sur inscription.

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine evgueniadefleurybd@gmail.com



