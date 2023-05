Stage de dessin : l’anatomie humaine avec modèle vivant Atelier Sedaine, 10 juillet 2023, Paris.

Du lundi 10 juillet 2023 au vendredi 14 juillet 2023 :

de 10h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 90 ans. payant

300 euros

Ce stage avec modèle vivant a pour but d’apprendre à dessiner le corps humain avec des bases anatomiques concrètes et comprendre comment représenter et appréhender les proportions des différentes parties du corps (visage, buste, mains, pieds…). Il s’agit aussi de le faire évoluer dans l’espace et en perspective.

Des cours théoriques sont donnés suivis d’exercices.

Le contenu :

– Apprendre Les proportions du visage et du crâne (Structure osseuse et principaux muscles).

– Les proportions du corps humain. Dessiner le corps humain selon les parties principales à animer.

– La structure osseuse, les différentes parties du corps qui le composent. Évocation des muscles principaux.

– Dessiner le corps en masse principales et selon les axes.

– Le dessin du corps en perspective : le corps, les volumes, les cylindres. Vue plongeante et plafonnante.

– Le dessin de la tête avec ses proportions et les différents axes.

– Les repères osseux principaux et les localisations graisseuses.

– Comment dessiner la bouche, le nez, les yeux, les oreilles.

– Comment dessiner les mains et les pieds.

Atelier Sedaine 59, rue Sedaine 75011 Paris

Contact : https://www.florenttardieu.fr/ 0625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.florenttardieu.fr/

Florent Tardieu Modèles