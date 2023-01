STAGE DE DESSIN ET PEINTURE Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-08-17 10:15:00 – 2023-08-17 17:00:00

Loire-Atlantique Pour vivre une expérience du dessin et de la couleur en milieu extérieur. L’occasion d’une journée à Piriac-sur-Mer pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer le dessin et la peinture en extérieur.

Les stages se déroulent sur une journée complète de 10h15 à 17h.

Cet atelier sera l’occasion de réaliser une à deux œuvres complètes (techniques et formats au choix, à adapter selon votre niveau, n’hésitez pas à prendre contact pour avoir plus d’informations et de conseils lors de votre inscription). Le stage est encadré par Nadej, illustratrice qui enseigne le dessin, elle souhaite vous faire partager tout le plaisir de peindre et de dessiner en extérieur. Un moment convivial de découverte et de partage ! Piriac-sur-Mer

