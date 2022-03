Stage de dessin et peinture Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Stage de dessin et peinture Hauterives, 19 mars 2022, Hauterives. Stage de dessin et peinture Hauterives

2022-03-19 – 2022-03-20

Hauterives Drôme Hauterives EUR 120 Libérer le geste, laisser venir la matière, se nourrir de l’observation… autant de chemins à explorer pour aller vers sa propre expression artistique! Un accompagnement personnel pour tout âge et niveaux. isabelle.peugnet@orange.fr +33 6 61 24 19 65 Hauterives

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Hauterives Autres Lieu Hauterives Adresse Ville Hauterives lieuville Hauterives Departement Drôme

Hauterives Hauterives Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauterives/

Stage de dessin et peinture Hauterives 2022-03-19 was last modified: by Stage de dessin et peinture Hauterives Hauterives 19 mars 2022 Drôme Hauterives

Hauterives Drôme