Stage de dessin et peinture avec modèle vivant La Manufacture Paris, lundi 17 juin 2024.

Du lundi 17 juin 2024 au vendredi 21 juin 2024 :

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 90 ans. payant

320 euros

Acompte de 50 euros

L’objectif de ce stage est, en partant de référence documentaire puis en dessinant avec modèle vivant de travailler le dessin et la peinture à l’aide d’explications théoriques, de démonstrations et de corrections.

Nous explorerons des techniques et médiums de dessins divers.

– Apprendre Les proportions de la tête et du corps

– Les proportions du corps humain. Gesture et mannequin.

– Les formes synthétiques et les volumes.

– Bases de la couleur et techniques de la gouache, acryliuque et aquarelle

Le matin : dessin et peinture :théorie et exercices

Après midi : dessin et peinture avec modèle vivant

La Manufacture 37 bis rue de Montreuil 75011

Contact : +33625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/florent.lab.731?locale=fr_FR https://www.facebook.com/florent.lab.731?locale=fr_FR

Florent Tardieu/Yann Hovadik dessins divers