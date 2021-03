Meudon Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Stage de dessin – en visioconférence : L’œil à Musée ! Dessiner d’après une œuvre Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Meudon Catégorie d’évènement: Meudon

Stage de dessin – en visioconférence : L’œil à Musée ! Dessiner d’après une œuvre Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine, 10 mars 2021-10 mars 2021, Meudon. Stage de dessin – en visioconférence : L’œil à Musée ! Dessiner d’après une œuvre

du mercredi 10 mars au samedi 13 mars à Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine

S’approcher, s’approprier une œuvre par le biais du dessin. Vous choisirez un tableau ou une photographie dans une sélection proposée puis dessinerez en vous attachant d’abord à l’ensemble, puis aux détails. Il s’agira de repérer les lignes, les formes, les valeurs et ou couleurs pour réaliser un dessin correspondant à votre vision et votre ressenti.

Vous serez guidés dans le choix de l’œuvre, des outils graphiques à utiliser. Stage de 3 heures (sur 2 séances d’1h30 les 10 et 13 mars).

Sur inscription : 40 € le stage de 3 heures en visioconférence (sur 2 séances d’1h30)

Dessiner au musée, une chose simple et réalisable depuis chez vous ! Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine 92190 MEUDON Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T18:00:00 2021-03-10T19:30:00;2021-03-13T10:30:00 2021-03-13T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Meudon Autres Lieu Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Adresse 92190 MEUDON Ville Meudon