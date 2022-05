STAGE DE DESSIN EN BORD DE MER La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

La Turballe Loire-Atlantique Une séance d’initiation rien que pour les enfants. L’art de dessiner dehors, un moment d’autonomie pour re-découvrir l’extérieur.

La séance est encadrée par Nadej, illustratrice qui enseigne le dessin, elle souhaite faire partager tout le plaisir de dessiner en extérieur.

Les enfants pourront re-découvrir le bord de mer, ses couleurs, ses variétés…

