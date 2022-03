Stage de dessin du portrait au Musée du Louvre Musée du Louvre, 11 juillet 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 15 juillet 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

payant

Ce stage de dessin a pour objet le dessin de la tête et du visage afin de mieux le travail du portrait. Depuis les étapes préalables de construction jusqu’à la finalisation du dessin avec les valeurs. Chaque jour abordera un médium de dessin différent : encre de chine, lavis, fusain, technique des 3 crayons sur papier teinté, mine de plomb et crayons.

Pour dessiner un visage, il est nécessaire d’en comprendre les proportions, les éléments principaux structurels du crâne, de voir comment une tête tourne dans l’espace et ensuite de voir comment se place les valeurs.

Contenu du cours :

– Proportions de la tête : face, 3/4 et profil

– Étapes successives depuis la construction à la finalisation.

– Repère osseux et musculaires.

– Dessin des valeurs : ombres et lumière

– Travail avec différents médiums de dessin

Les cours sont réalisés sur la base d’explications théoriques, de démonstrations suivies d’applications pratiques.

Musée du Louvre Rue de Rivoli Paris 75001

Contact : 0625291118 flcharc@yahoo.fr

Date complète :

2022-07-11T10:00:00+01:00_2022-07-11T16:30:00+01:00;2022-07-12T10:00:00+01:00_2022-07-12T16:30:00+01:00;2022-07-13T10:00:00+01:00_2022-07-13T16:30:00+01:00;2022-07-14T10:00:00+01:00_2022-07-14T16:30:00+01:00;2022-07-15T10:00:00+01:00_2022-07-15T16:30:00+01:00

Florent Tardieu