Stage de dessin du paysage en extérieur, 19 juin 2023, .

Du lundi 19 juin 2023 au vendredi 23 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

300 euros le stage

Ce stage permet d’apprendre à dessiner les arbres, les plantes, les rochers, l’eau et ses reflets. Depuis la structure principale qui compose ces différents éléments jusqu’à la manière de les représenter dans les détails. Au-delà de la valorisation et de la recherche des contrastes, ce stage permet d’aborder la composition du paysage.

Le contenu :

– Éléments de perspective : perspective frontale, oblique, plongeante et plafonnante.

– Dessiner un arbre avec des étapes : le cadrage, puis le croquis, le travail des détails et la valorisation.

– Dessiner l’eau, les buissons, les rochers, les nuages : les structures qui le composent.

– La composition et la création d’un paysage.

– Dessin sur le motif.

– Les tons, les valeurs, la saturation/la lumière.

– Les couleurs primaires, secondaires et tertiaires.

– Dessin et travail de la texture

– Les étapes d’un dessin à l’aquarelle.

– La composition.

– Les ombres et les reflets en perspective.

Le stage se déroulera dans les jardins des Buttes Chaumont, des Tuileries et au jardin des plantes

Contact : 0625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.florenttardieu.fr/stages/

Constable Dessin des arbres