Stage de dessin du corps humain, des vêtements et des plis, 3 juillet 2023, .

Du lundi 03 juillet 2023 au vendredi 07 juillet 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 12 ans. Jusqu’à 90 ans. payant

290 euros

Ce stage permet depuis la construction et le dessin du corps humain, des personnages, d’aborder ensuite le dessin des vêtements et de comprendre et représenter les plis.

– Les proportions du visage et du crâne.

– Les proportions du corps humain. Dessiner le corps humain selon les parties principales à animer.

– La structure osseuse, les différentes parties du corps qui le composent, des muscles principaux.

– Les formes synthétiques.

– Dessiner le corps en masse principales et selon les axes.

– Le dessin du corps en perspective : le corps, les volumes, les cylindres.

– Comment dessiner la bouche, le nez, les yeux, les oreilles.

Les points d’ancrage :

Les différents types de mouvement : extensions, flexions, torsions, rotations. Les étoffes, les armures.

Les plis tubulaires, emboités, en spirale, en zig zag, ondoyants, inertes, les drapés. Travail des valeurs.

Le stage se déroulera dans plusieurs musées : Louvre, musée de la Mode et musée de l’armée.

mardi : musée d’Orsay

mercredi : Palais Galiera

jeudi : musée des Invalides

vendredi : musée des Invalides

Matériel :

carnet à dessin A3, carton à dessin A3, pinces, crayons hb et 2b, 2 feuilles de papier teinté (une claire et une foncée), crayons sanguine, pierre noire, sepia et blanc, une règle de 30 cm, gomme, taille crayon à réservoir, scalpel pour le dessin.

Il est nécessaire réserver ses places à l’avance sur le site des musées correspondant.

Contact : 0625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.florenttardieu.fr/stages/

