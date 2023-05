Stage de dessin de morphologie : les muscles du corps humain Musée du Louvre, 31 juillet 2023, Paris.

Du lundi 31 juillet 2023 au vendredi 04 août 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 90 ans. payant

290 euros

50 euros d’acompte

Le dessin du corps humain requiert une connaissance des formes synthétiques de bases qui le constituent. Pour en comprendre les formes précises il est nécessaire d’en étudier l’enveloppe à savoir les muscles externes qui modèlent le corps humain. Il s’agit de la morphologie (étude des formes) et la myologie du corps (étude des muscles pour le dessin).

Le contenu du stage :

– Explication de la structure de base du corps humain : les proportions, les axes, les volumes.

– Etude de la structure osseuse de base du corps et de la tête.

– Etude des muscles externes de l’ensemble du corps humain :

Muscles principaux de la tête importants pour le dessin.

Les muscles du buste (pectoraux, abdominaux…), des bras (biceps, premier radial…), des jambes (demi tendineux, tenseur du fascia lata…), du fessier (grand fessier, moyen fessier)…

– Chaque partie du corps étudiée donne lieu à des explications concernant le squelette et et les muscles concernés : leurs formes, leurs insertions et leurs actions.

– Les mains et les pieds.

– Les exercices de dessin appliqués à partir des cours sont réalisés à partir des statues.

Musée du Louvre 34, quai du Louvre 75001 Paris

Contact : https://www.florenttardieu.fr/ 0625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/ftstagescoursdessins/

