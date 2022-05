STAGE DE DESSIN (CRÉATION/IMAGE/ILLUSTRATION) – PAR AGNES EYMOND Saint-Georges-sur-Loire, 14 mai 2022, Saint-Georges-sur-Loire.

STAGE DE DESSIN (CRÉATION/IMAGE/ILLUSTRATION) – PAR AGNES EYMOND Lieu-dit Le Petit Faîteau Bonjour Bonsoir Saint-Georges-sur-Loire

2022-05-14 11:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire

220 EUR Le matériel est fourni. Accompagnement poussé par Agnes Eymond sur différents thèmes autour de la création, de l’image et de l’illustration.

En petit groupe, nous partageons ces temps de création et d’émulation collective, dans un esprit bienveillant et convivial. Chaque stage est construit avec des temps d’apprentissage, de notions, un espace d’exploration et d’échanges, un temps de création.

Le but est d’apporter à chacun.e les moyens d’explorer à travers les techniques proposées et de développer au fur et à mesure, une autonomie, un plaisir et une expression personnelle.

Age mini : 14 ans

Tarifs : 110€/1jour – 220€/2 jours

Participez à ces stages de 1 ou 2 jours le week-end, pour ados et adultes tous niveaux.

a.eymond@hotmail.fr +33 6 67 64 31 63 https://ateliersdutrait.wixsite.com/…/actuatites-et-stages

Lieu-dit Le Petit Faîteau Bonjour Bonsoir Saint-Georges-sur-Loire

