Stage de dessin au musée du château de Flers Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Stage de dessin au musée du château de Flers Flers, 28 mai 2022, Flers. Stage de dessin au musée du château de Flers Flers

2022-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-19 12:00:00 12:00:00

Flers Orne Dessin d’après modèle vivant. A partir de 16 ans. nSamedis 28 mai et 19 novembre, 9h/12h. Sur réservation. 20 €. Dessin d’après modèle vivant. A partir de 16 ans. nSamedis 28 mai et 19 novembre, 9h/12h. Sur réservation. 20 €. museeduchateau@flers-agglo.fr +33 2 33 64 66 49 Dessin d’après modèle vivant. A partir de 16 ans. nSamedis 28 mai et 19 novembre, 9h/12h. Sur réservation. 20 €. Flers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Stage de dessin au musée du château de Flers Flers 2022-05-28 was last modified: by Stage de dessin au musée du château de Flers Flers Flers 28 mai 2022 Flers Orne

Flers Orne