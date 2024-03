Stage de dessin animalier au muséum national d’histoire Naturelle Muséum national d’Histoire Naturelle Paris, lundi 15 juillet 2024.

Du lundi 15 juillet 2024 au vendredi 19 juillet 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 100 ans. payant

350 euros

50 euros d’acompte

Dessiner les animaux est une tâche qui demande de l’observation et une compréhension des formes qui les constituent.

Nous aborderons les éléments simplifiés qui composent les vertébrés, mais aussi les structures osseuses et morphologiques communes.

La structure simplifiée du dessin des vertébrés.

Simplifier le dessin de l’animal.

Les éléments corporels principaux.

Le dessin des volumes.

Étude simplifiée du squelette.

Comparaison anatomique entre l’homme et l’animal.

L’emplacement des articulations : étude des pattes postérieures et antérieures.

Myologie de base et comparaisons entre plusieurs vertébrés.

Caractéristiques communes :

les pieds et les griffes, la tête, les yeux, les oreilles.

Étude de la marche et de la course.

Étude des chevaux et les points communs avec d’autres digitigrades.

Les félins, les canidés.

Muséum national d’Histoire Naturelle 57, rue Cuvier 75005

Contact : +33625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/florent/lab.731 https://www.facebook.com/florent/lab.731

Tatakiki Animaux