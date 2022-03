Stage de dessin animalier au Museum National d’Histoire Naturel. Muséum National d’Histoire Naturel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de dessin animalier au Museum National d’Histoire Naturel. Muséum National d’Histoire Naturel, 8 août 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 08 août 2022 au vendredi 12 août 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h00

Du lundi 08 août 2022 au vendredi 12 août 2022 :

payant

Dessiner les animaux est une tâche qui demande de l’observation et une compréhension des formes qui les constituent. Nous aborderons les éléments simplifiés qui composent les vertébrés mais aussi les structures osseuses et morphologiques communes. Le stage se déroule autour de démonstrations, explications suivies d’exercices de dessin. Le contenu du stage : La structure simplifiée du dessin des vertébrés. Simplifier le dessin de l’animal. Les éléments corporels principaux. Le dessin des volumes. Étude simplifiée du squelette. Comparaison anatomique entre l’homme et l’animal. L’emplacement des articulations : étude des pattes postérieures et antérieures. Myologie de base et comparaisons entre plusieurs vertébrés. Caractéristiques communes : les pieds et les griffes, la tête, les yeux, les oreilles. Étude de la marche et de la course. Étude des chevaux et les points communs avec d’autres digitigrades. Les félins, les canidés. Muséum National d’Histoire Naturel 57, rue Cuvier Paris 75005 Contact : flcharc@yahoo.fr Date complète :

2022-08-08T10:00:00+01:00_2022-08-08T16:00:00+01:00;2022-08-09T10:00:00+01:00_2022-08-09T16:00:00+01:00;2022-08-10T10:00:00+01:00_2022-08-10T16:00:00+01:00;2022-08-11T10:00:00+01:00_2022-08-11T16:00:00+01:00;2022-08-12T10:00:00+01:00_2022-08-12T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Muséum National d'Histoire Naturel Adresse 57, rue Cuvier Ville Paris lieuville Muséum National d'Histoire Naturel Paris Departement Paris

