Stage de dessin à Paris Cours Nathalie Avril Paris, 12 février 2024, Paris.

Du lundi 19 février 2024 au jeudi 22 février 2024 :

Du lundi 12 février 2024 au jeudi 15 février 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant

Un stage de dessin d’art est organisé à Paris pendant les vacances de Février 2024. Il s’effectue en petit groupe (maximum 6 élèves) pour assurer à l’élève un suivi individualisé. Le stage s’adresse aux adultes et adolescents de 13 à 18 ans, débutants ou confirmés.

Le stage de dessin convient aux débutants,

adultes et adolescents de plus de 13 ans et élèves confirmés. Le stage se

déroule sur 3 ou 4 jours au choix de l’élève, à partir du lundi 12 février 2024 pendant les vacances scolaires de la zone C (Paris-Créteil).

L’élève progresse davantage avec un professeur et avec d’autres élèves qu’en

dessinant tout seul chez lui.

Le stage s’adapte au niveau de l’élève, de ses goûts et de ses objectifs (

loisirs, études d’art…). L’élève choisit ce qu’il souhaite dessiner.

La formation porte sur une technique en particulier (crayon à papier

graphite, le fusain, le crayon sanguine, crayons

de couleur, pastel sec, la pierre

noire, feutres noirs) ou sur un thème choisi par l’élève (le modelé, le

croquis avec des hachures, le cours

de dessin académique ou d’observation, les règles de perspective

en dessin, la composition, un cours pour dessiner un portrait,

les personnages, les études de drapé, le paysage, la nature morte

ou encore le dessin créatif…).

Réservez votre place dès maintenant, nous sommes là pour vous aider à

progresser.

Compte-tenu du nombre limité d’élèves, la réservation par mail est

indispensable.

Cours Nathalie Avril 24 rue Léon Frot 75011 Paris

Contact : https://www.coursdedessinparis.com +33661574049 avril75011@gmail.com https://www.coursdedessinparis.com/stage-dessin-paris

Nathalie Avril