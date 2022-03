Stage de dessin à Paris Atelier Nathalie Avril Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de dessin à Paris Atelier Nathalie Avril, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

payant

Des stages de dessin d’art, en petits groupes (max 6 élèves), sont organisés à Paris pendant les vacances de printemps 2022. Les stages de dessin sont personnalisés et adaptés aux débutants, adultes et adolescents de plus de 13 ans, et élèves confirmés. Le stage s’effectue en 3, 4 ou 5 jours au choix de l’élève. LE STAGE EST PERSONNALISÉ : Il s’adapte au niveau de l’élève, de ses goûts et de des objectifs ( loisir, études d’art…). Il porte sur une technique en particulier (crayon à papier, fusain, crayon ou bâtons sanguine, pierre noire, pastel sec, crayons de couleur) ou sur un thème choisi par l’élève (volume, portrait, dessin d’architecture, règles de perspective, composition, nature morte, études de drapé, paysage…). La formation s’effectue en petit groupe d’élèves pour donner un suivi personnalisé. Atelier Nathalie Avril 24 rue Léon Frot Paris 75011 Contact : 0661574049 avril75011@gmail.com https://www.coursdedessinparis.com/stage-dessin-paris Date complète : Nathalie Avril

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Atelier Nathalie Avril Adresse 24 rue Léon Frot Ville Paris lieuville Atelier Nathalie Avril Paris Departement Paris

Atelier Nathalie Avril Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de dessin à Paris Atelier Nathalie Avril 2022-04-25 was last modified: by Stage de dessin à Paris Atelier Nathalie Avril Atelier Nathalie Avril 25 avril 2022 Atelier Nathalie Avril Paris Paris

Paris Paris