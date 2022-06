Stage de dessin à Fontaine-Raoul Fontaine-Raoul, 22 août 2022, Fontaine-Raoul.

2022-08-22 13:30:00 – 2022-08-26 17:30:00

Stage de dessin à Fontaine-Raoul. Dans l’ancienne école primaire du village où j’ai installé mon atelier professionnel, je vous invite à découvrir des techniques pour comprendre la manière dont fonctionne la lumière, la couleur et la matière, afin de progresser sereinement en dessin et peinture dans les techniques de votre choix. Avec des jeux et des pratiques simples, je vous propose d’apprendre à voir, à développer son observation et à trouver son chemin sensible vers le dessin. Date de limite d’inscription le 15 août 22

L’atelier Artissel, ré-ouvre ses portes cet été, et vous propose un stage de dessin avec Muriel Stalaven.

murielstal@wanadoo.fr

