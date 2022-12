Stage de découverte Qi Gong Centre Paris Anim’ Jemmapes, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 10h00 à 12h00

. payant

Tarif : 13 € pour les 2 heures (+ 5 € en cas de première inscription).

Qu’est ce que le Qi Gong ? Littéralement Qi signifie “ l’air, le souffle, l’énergie ” et Gong “la méthode, la technique et la maîtrise”. Il s’agit donc du travail de respiration consciente guidé par le mouvement et par la concentration de l’esprit.

Différentes séries d’exercices ou postures statiques existent et permettent ainsi d’améliorer sa mobilité, lutter contre le stress et préserver sa santé, quelque soit son âge et sa condition physique,

Le thème de ce premier stage sera la découverte de la série de « Dao Yin des 8 mouvements ».

Cette série, accessible aux débutants, permet de travailler l’assouplissement de l’ensemble du corps et favorise la circulation énergétique et sanguine.

Animé par Sophie Yang.

Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-ete-decouverte-qi-gong

Sophie Yang