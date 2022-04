Stage de Découverte et d’Initiation aux Arts Plastiques Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Stage de Découverte et d’Initiation aux Arts Plastiques Romans-sur-Isère, 25 avril 2022, Romans-sur-Isère. Stage de Découverte et d’Initiation aux Arts Plastiques Rue Bonnevaux Ecole d’Art de Romans Romans-sur-Isère

2022-04-25 – 2022-04-29 Rue Bonnevaux Ecole d’Art de Romans

Romans-sur-Isère Drôme EUR On peut avoir la fibre artistique et ne pas savoir comment l’exprimer,

l’école municipale d’art vous en donne les moyens en vous proposant

de venir découvrir et vous initier à diverses techniques : dessin, peinture, aquarelle, pastels secs. ecole-art@ville-romans26.fr +33 4 75 05 24 22 http://ville-romans.com/ Rue Bonnevaux Ecole d’Art de Romans Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bonnevaux Ecole d'Art de Romans Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bonnevaux Ecole d'Art de Romans Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Stage de Découverte et d’Initiation aux Arts Plastiques Romans-sur-Isère 2022-04-25 was last modified: by Stage de Découverte et d’Initiation aux Arts Plastiques Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 25 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme